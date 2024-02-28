İşten ayrılana ve emekli olana kıdem hesabı! Hangi ödemeler tazminatı artırır? Ek ödemelere dikkat!

2024 yılıyla birlikte artan maaşlar kıdem tazminatı tutarlarına da yansıdı. Bu yıl işten ayrılacak çalışanların, emekli olacak EYT'lilerin alacakları tazminat tutarları arttı. Kıdem tazminatı son 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanırken, çalışırken yapılan ve devamlılık arz eden ek ödemeler ve yardımlar da alınacak ödemeyi yükseltiyor. Peki hangi ödemeler hesaba katılıyor? İşten ayrılacaklar, emekli olacaklar nelere dikkat etmeli? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

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KIDEM TAZMİNATINDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

Yapılacak kıdem tazminatı ödemesinden binde 7.59 damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük maaş, yani asgari ücret 2024 yılıyla birlikte brüt 20 bin 2 liraya çıktı. Bu yıl işten ayrılacak asgari ücretlinin tazminatı çalıştığı her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanacak. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için ele geçecek para 19 bin 850 lira olacak.

EN ÇOK NE KADAR TAZMİNAT ALINABİLİYOR?

Kıdem tazminatı tavanı da 1 Ocak 2024 itibariyle 35 bin 58 liraya çıktı. Brüt kazancı bu tutarın altında olan özel sektör çalışanlarına kendi maaşı, üstünde olanlara ise tavan üzerinden hesaplanan tazminat ödenecek. Tavanı aşan kazancı olanlar damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme alacak. İşveren isterse tavanı aşan ödeme yapabilecek. Ancak burada tavanı aşan kısım için gelir vergisi durumu ortaya çıkacak.

