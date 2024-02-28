İşten ayrılana ve emekli olana kıdem hesabı! Hangi ödemeler tazminatı artırır? Ek ödemelere dikkat!

Bu yıl işten ayrılanlara, emekli olanlara ödenecek tazminat tutarları yeni maaşlarla birlikte yükseldi. Bir artış da Temmuz'da tazminat tavanında yaşanacak. Kıdem tazminatı, maaşlarla birlikte yükselirken, çalışırken işveren tarafından yapılan düzenli ek ödemeler de artırıcı etki yapıyor. Peki hangi ek ödemeler tazminatı yükseltiyor? Bunlar nasıl tazminata yansıyor? İşte detayları...
2024 yılıyla birlikte artan maaşlar kıdem tazminatı tutarlarına da yansıdı. Bu yıl işten ayrılacak çalışanların, emekli olacak EYT'lilerin alacakları tazminat tutarları arttı. Kıdem tazminatı son 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanırken, çalışırken yapılan ve devamlılık arz eden ek ödemeler ve yardımlar da alınacak ödemeyi yükseltiyor. Peki hangi ödemeler hesaba katılıyor? İşten ayrılacaklar, emekli olacaklar nelere dikkat etmeli? İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
KIDEM TAZMİNATINDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Yapılacak kıdem tazminatı ödemesinden binde 7.59 damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük maaş, yani asgari ücret 2024 yılıyla birlikte brüt 20 bin 2 liraya çıktı. Bu yıl işten ayrılacak asgari ücretlinin tazminatı çalıştığı her yıl için 20 bin 2 liradan hesaplanacak. Damga vergisi kesilmiş olarak her yıl için ele geçecek para 19 bin 850 lira olacak.
EN ÇOK NE KADAR TAZMİNAT ALINABİLİYOR?
Kıdem tazminatı tavanı da 1 Ocak 2024 itibariyle 35 bin 58 liraya çıktı. Brüt kazancı bu tutarın altında olan özel sektör çalışanlarına kendi maaşı, üstünde olanlara ise tavan üzerinden hesaplanan tazminat ödenecek. Tavanı aşan kazancı olanlar damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme alacak. İşveren isterse tavanı aşan ödeme yapabilecek. Ancak burada tavanı aşan kısım için gelir vergisi durumu ortaya çıkacak.
İŞTEN AYRILMA TARİHİNE GÖRE TAZMİNAT TUTARI DEĞİŞECEK Mİ?
Asgari ücrete bir ara zam yapılmazsa yıl sonuna kadar en düşük tutar değişmeyecek. Ancak kıdem tazminatı tavanında yıl içinde artış var. Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artış tazminat tavanını yükseltecek. Tavanı aşan maaşı olanlar işten ayrılmayı düşünüyorsa Temmuz ayını bekleyebilir, böylece alacağı tazminat artar.