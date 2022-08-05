Memur, SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı 2023 ZAMLI maaş hesabı! %15 artış! 6 aydan 1 çıktı kaldı 5 veri! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla noktası virgülüne hesaplandı!

Memur ve emekli maaşlarına yeni zam yolda. 5 ay sonra milyonlarca kişi zam alacak. Bilindiği üzere Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Yeni asgari ücret böylelikle 5.500 TL oldu. En düşük emekli aylığı da 3.500'e çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı da yüzde 42,35 oldu. Bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu. Gözler şimdi Ocak ayında.