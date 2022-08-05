Memur, SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı 2023 ZAMLI maaş hesabı! %15 artış! 6 aydan 1 çıktı kaldı 5 veri! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla noktası virgülüne hesaplandı!
2023 Ocak zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Asgari ücretliler, emekli ve memurlar alacakları zammı hesaplamaya başladı bile. TÜİK Temmuz enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle Ocak zammı için ilk rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Peki Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı yüzde kaç? Buna göre memurlar yüzde 41,85'lik zammı garantilemiş oldu. SSK ve Bağkur Emeklileri ise maaşlarına yüzde 42,85 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıktı. Memur emeklisinin maaşları da 6 bin liraya yükseldi. İşte TÜİK TEFE TÜFE ile memur emekli maaş hesabı...
SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı 2023 yılında ne kadar zam alacak? Ocak'ta maaşlar ne kadar artacak? soruları TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından sıkça gündeme gelmeye başladı. Çalışan ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2022'in ikinci 6 aylık enflasyon rakamı yakından takip ediliyor. Ocak zammı için ilk veri olan Temmuz enflasyonu ve 2023 ZAMLI maaş hesabı...
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam yolda. 5 ay sonra milyonlarca kişi zam alacak. Bilindiği üzere Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Yeni asgari ücret böylelikle 5.500 TL oldu. En düşük emekli aylığı da 3.500'e çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı da yüzde 42,35 oldu. Bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu. Gözler şimdi Ocak ayında.