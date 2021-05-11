Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında taksit ve indirim...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası yaptırılmayan 5 milyonu aşkın araç bulunduğunu söyleyerek sigorta fiyatlarında indirim talep etti. Ayrıca Palandöken, taksit sayısının da artırılmasını istedi.
11.05.2021 08:58
- Son Güncelleme: 11.05.2021 08:58
Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını süresince evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik nedenlerden dolayı kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon 10 bin 15 araç bulunduğunu bildirdi.
Kullanılmadığı belgelenen araçların zorunlu trafik sigortasından muaf tutulması gerektiğine işaret eden Bendevi Palandöken, şu ifadeleri kullandı:
'YÜKTEN KURTARILMALI'
"Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamıyor. Devam eden salgın sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere iş yapamayan araçlar zorunlu trafik sigortası yükünden kurtarılmalı.
Ayrıca bir yıldan fazla süreyle yurt dışına görevli olarak çıkan ve aracını kullanmadığını belgeyle kanıtlayanlar zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı.
'CEZA VE FAİZ UYGULANMASIN'
Araçların trafiğe sigortasız çıkmamaları için sigorta fiyatlarında mutlaka indirime gidilmeli ve taksit sayısı artırılmalı. Ayrıca salgın sürecinde zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamalı."