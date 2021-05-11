Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında taksit ve indirim...

Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, koronavirüs salgını süresince evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik nedenlerden dolayı kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon 10 bin 15 araç bulunduğunu bildirdi.