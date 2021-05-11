BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu: Bayram öncesi kaçırılmayacak indirimler bugün raflarda! Yarı fiyatına ulaşan dev ucuzluk!

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu yayınlandı! BİM marketlerde bugün raflarda olacak aktüel ürünler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konuldu. Bu noktada, BİM marketlerin bu hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu olmuştu. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!