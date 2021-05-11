RAMAZAN İMSAKİYE
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BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu: Bayram öncesi kaçırılmayacak indirimler bugün raflarda! Yarı fiyatına ulaşan dev ucuzluk!

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu: BİM marketlerde bugün raflarda olacak aktüel ürünler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konuldu. Bu noktada, BİM marketlerin bu hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu olmuştu. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!

11.05.2021 07:49 - Son Güncelleme: 11.05.2021 07:49
BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu yayınlandı! BİM marketlerde bugün raflarda olacak aktüel ürünler sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. Ürün listesini merak edenler alışverişe gitmeden önce indirim fırsatlarını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde bazı ürünlerin satışına yasak konuldu. Bu noktada, BİM marketlerin bu hafta hangi ürünleri satacağı merak konusu olmuştu. Haftanın BİM aktüel kataloğunda bayrama özel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar tüm ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 89,90 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 42,90 TL

Blume Mega Kağıt Havlu 1 Kg 13,90 TL

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu

Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 27,90 TL

Ecco Soft Peçete 200'lü 3,50 TL

Rinso Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 34,90 TL

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 29,90 TL

Hyper Active Derz Temizleyici 1 Litre 9,90 TL

Güldal Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 2,95 TL

BİM 11 Mayıs 2021 aktüel kataloğu

Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 6,50 TL

Fakir Halı Şampuanı 1000 ml 9,90 TL

Tarpak Beyaz Sirke 2 Litre 6,90 TL