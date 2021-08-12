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SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Başvuru için tek şart...

SSK Bağkur'lu için çift maaş müjdesi geldi. Milyonlarca emekli vatandaşlar belirli tarihlerde ek ödeme imkanından yararlanabiliyor. Emekli olan bir vatandaş hangi sigortalılığa tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı alabilme imkanına sahip olabiliyor. Hatta bazı durumlarda emekli kadınlar üç farklı maaş alabiliyor. Aynı zamanda bu hakka sahip olmak için emekli olma şartı yok. Yetim kalan çocuklar da hem anneden hem de babadan maaş bağlatabiliyor. Ödeme için hak kazanan vatandaşlar başvuru yapmak için gerekli detayları araştırmaya başladı. İşte çift maaş almak için yapılması gerekenler!

12.08.2021 17:00 - Son Güncelleme: 12.08.2021 17:02
SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Başvuru için tek şart...

SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Bu ödemelerden çoğu kişinin haberi olmayabiliyor. Emekli vatandaşlar iki maaş hatta üç maaş birden alabilme imkanına sahip. Bunun için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu ödemelere sahip olmak için emekli olma şartı yok. Yetim kalan çocuklar da hem anneden hem de babadan maaş bağlatabiliyor. İşte çift maaş almak için yapılması gerekenler!

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SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Başvuru için tek şart...

SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Başvuru için tek şart...

3 FARKLI MAAŞ ALINABİLİYOR

Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.

SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Başvuru için tek şart...

KİMLER YARARLANIR?

Yetim aylığından kız çocuklarının faydalanabilmesi için evli, bekar, dul veya çalışıp çalışmadığı çok önemli. Kız çocukları, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler.

SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Başvuru için tek şart...

Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız çocuklarına her iki aylık tam ödeniyor. Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı bitiyor.

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