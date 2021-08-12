SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Başvuru için tek şart...

SSK Bağ-Kur, emekli, dul, yetim herkes yararlanabilir! Aynı anda çift maaş almak mümkün! Bu ödemelerden çoğu kişinin haberi olmayabiliyor. Emekli vatandaşlar iki maaş hatta üç maaş birden alabilme imkanına sahip. Bunun için belli başlı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca bu ödemelere sahip olmak için emekli olma şartı yok. Yetim kalan çocuklar da hem anneden hem de babadan maaş bağlatabiliyor. İşte çift maaş almak için yapılması gerekenler!