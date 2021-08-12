BİM aktüelde buhar kazanlı ütü fırsatı dikkat çekiyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos televizyon kampanyası...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan BİM şubelerine yarın pek çok kategoriden ürünler gelecek. Okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiye ürünlerindeki kampanyalar öğrencilerin ilgisini çekiyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos…