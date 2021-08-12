BİM aktüelde buhar kazanlı ütü fırsatı dikkat çekiyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos televizyon kampanyası...
Heyecanla beklenen BİM aktüel ürünleri için sadece saatler kaldı ve yarın sabah satışa sunulacak. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler şimdiden kataloğu inceleyerek alacaklarını belirlemek istiyor. Özellikle BİM aktüelde Tefal marka buhar kazanlı ütü fırsatı dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos televizyon kampanyasının yanı sıra diğer elektronik cihazlar ve bisiklet indirimi de ön plana çıkıyor. İşte güncel katalog haberimizde yer alıyor.
12.08.2021 16:01
- Son Güncelleme: 12.08.2021 16:01
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan BİM şubelerine yarın pek çok kategoriden ürünler gelecek. Okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiye ürünlerindeki kampanyalar öğrencilerin ilgisini çekiyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu 13 Ağustos…