SSK, Bağ-Kur, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 8'de geldi! %49 zamlı maaşa ek 13.550 TL cepte! 10.340 TL, 11.125 TL, 12.500TL alanlar...

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Yeni yıla maaş zamlarıyla giren emekliler için heyecanlı günler başladı. Hem maaş zamlarıyla birlikte artan gelirleri hem de bankaların sunduğu promosyonlarla emeklilerin ekonomik durumu daha da güçleniyor. Memur emeklileri, maaşlarına %49.25 oranında zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de artışlarını %11.68 puanlık refah payı ile dengeledi. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesi 7,500 TL'den 10,000 TL'ye yükseltildi.