SSK, Bağ-Kur, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 8'de geldi! %49 zamlı maaşa ek 13.550 TL cepte! 10.340 TL, 11.125 TL, 12.500TL alanlar...

Türkiye'de emekliler, yeni yıla heyecan verici haberlerle başladı. Emekli maaşlarına yapılan büyük zamla birlikte, bankaların sunmuş olduğu yüksek promosyon fırsatları da emeklilerin ilgi odağı haline geldi. Bu fırsatlar, milyonlarca emekli için ek gelir kapısı olurken, bankalar arasında rekabet de giderek artıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilen liste haberimizde...
Yeni yıla maaş zamlarıyla giren emekliler için heyecanlı günler başladı. Hem maaş zamlarıyla birlikte artan gelirleri hem de bankaların sunduğu promosyonlarla emeklilerin ekonomik durumu daha da güçleniyor. Memur emeklileri, maaşlarına %49.25 oranında zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de artışlarını %11.68 puanlık refah payı ile dengeledi. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesi 7,500 TL'den 10,000 TL'ye yükseltildi.
Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana yükseltildi.