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Banka kredi faizlerinde yeni adım: 22 Şubat 2024 İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları A'dan Z'ye değişti! Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi...

Şubat ayına girilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ev, araç veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar, bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank gibi önde gelen bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 10:58 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:14
Banka kredi faizlerinde yeni adım: 22 Şubat 2024 İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları A’dan Z’ye değişti! Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi... 1

Son dönemde bankaların yaptığı duyurularla birlikte kredi faiz oranlarında değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler, kredi çekmek isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, ING gibi önemli bankalar, faiz oranlarını açıkladı. Çeşitli gereksinimleri için kredi kullanmayı düşünenler ise kendilerine en uygun faiz oranlarını araştırıyorlar.

Banka kredi faizlerinde yeni adım: 22 Şubat 2024 İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları A’dan Z’ye değişti! Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi... 2

İşte 22 Şubat bankaların güncel faiz oranları

Banka kredi faizlerinde yeni adım: 22 Şubat 2024 İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları A’dan Z’ye değişti! Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi... 3

Ziraat Bankası

Tüketici Kredisi: %4,24

Taşıt Kredisi: %4,05

Konut Kredisi: %3,89

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