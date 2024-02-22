Banka kredi faizlerinde yeni adım: 22 Şubat 2024 İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları A'dan Z'ye değişti! Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Yapı Kredi...

1

Son dönemde bankaların yaptığı duyurularla birlikte kredi faiz oranlarında değişiklikler yaşandı. Bu değişiklikler, kredi çekmek isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, ING gibi önemli bankalar, faiz oranlarını açıkladı. Çeşitli gereksinimleri için kredi kullanmayı düşünenler ise kendilerine en uygun faiz oranlarını araştırıyorlar.