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SSK, Bağ-Kur, 4C'liye güzel haber geldi! %49 zamlı maaşa ek 13.678 TL ceplere yatacak! 10.000 TL, 11.250, 12.500 TL alanlar...

2024 Şubat ayıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar da emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Bu durum, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin dikkatini çekti. Emekliler, maaşlarını taşıdıklarında bankalardan alacakları promosyon miktarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Hangi bankanın en yüksek promosyonu verdiği merak ediliyor. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların emekli promosyon kampanyaları...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 18:26 Güncelleme 26 Şubat 2024, 18:28
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye güzel haber geldi! %49 zamlı maaşa ek 13.678 TL ceplere yatacak! 10.000 TL, 11.250, 12.500 TL alanlar... 1

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyonlar, 2024 Şubat ayında da yüksek rakamlara ulaşıyor. İşte, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank gibi bankaların emekli promosyonlarına dair detaylar...

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye güzel haber geldi! %49 zamlı maaşa ek 13.678 TL ceplere yatacak! 10.000 TL, 11.250, 12.500 TL alanlar... 2

Halkbank: Halkbank, SGK emeklilerine özel olarak sunduğu promosyonlarla dikkat çekiyor. 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL arasında olanlara 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL arasında olanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye güzel haber geldi! %49 zamlı maaşa ek 13.678 TL ceplere yatacak! 10.000 TL, 11.250, 12.500 TL alanlar... 3

Vakıfbank, emeklilere özel promosyonlar sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarına göre promosyon miktarları şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL
3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL
7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

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