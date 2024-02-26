Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu promosyonlar, 2024 Şubat ayında da yüksek rakamlara ulaşıyor. İşte, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank gibi bankaların emekli promosyonlarına dair detaylar...

Halkbank: Halkbank, SGK emeklilerine özel olarak sunduğu promosyonlarla dikkat çekiyor. 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

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Vakıfbank, emeklilere özel promosyonlar sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. 1 aya isabet eden emekli maaşı tutarına göre promosyon miktarları şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL

7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL