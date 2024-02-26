Emekliye %3,80'lik kademeli refah payı hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 2.239 TL seyyanen zam kök maaşına ilave edildi! 9.000 TL ikramiye...

1 2023 yılında 9 bin TL ikramiye ödemesi alan emekliler, 2024 yılında da önceliklendirilecek. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, yüzde 11,68'lik ek zamlı olarak ödendi. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, 2024 yılında bayram ikramiyesi de yüzde 50 zamlı olarak 3 bin TL olarak ödenecek. İşte emekliye yapılacak destekler ve maaş zamları için detaylar haberimizde...

2 BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket sonuçlarına göre, geçen ay yüzde 3,51 olan Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Ayrıca, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.