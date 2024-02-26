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Emekliye %3,80'lik kademeli refah payı hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 2.239 TL seyyanen zam kök maaşına ilave edildi! 9.000 TL ikramiye...

Refah payı ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine büyük bir sevinç haberi geldi. Emekliler, yüzde 49,25'lik bir zamla maaşlarına kavuştular. Bu zam oranıyla birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, 2024 yılında emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, her bir emekliye toplamda 6 bin TL ödeme yapılacak. Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. Öte yandan bütçe disiplini ve ekonomik istikrarın güçlenmesiyle birlikte, emeklilere kademeli olarak refah payı verilmesi uygulamasının devam etmesi bekleniyor. İşte emekli zamları hakkında merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 16:17 Güncelleme 26 Şubat 2024, 16:29
Emekliye %3,80’lik kademeli refah payı hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 2.239 TL seyyanen zam kök maaşına ilave edildi! 9.000 TL ikramiye... 1

2023 yılında 9 bin TL ikramiye ödemesi alan emekliler, 2024 yılında da önceliklendirilecek. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, yüzde 11,68'lik ek zamlı olarak ödendi. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, 2024 yılında bayram ikramiyesi de yüzde 50 zamlı olarak 3 bin TL olarak ödenecek. İşte emekliye yapılacak destekler ve maaş zamları için detaylar haberimizde...

Emekliye %3,80’lik kademeli refah payı hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 2.239 TL seyyanen zam kök maaşına ilave edildi! 9.000 TL ikramiye... 2

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket sonuçlarına göre, geçen ay yüzde 3,51 olan Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Ayrıca, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

Emekliye %3,80’lik kademeli refah payı hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 2.239 TL seyyanen zam kök maaşına ilave edildi! 9.000 TL ikramiye... 3

MAAŞLARA SEYYANEN İLAVE

Aralık ayında emekli maaşı 5.000 liraydı ve bunun %4'lük ek ödemesi 200 lira olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu emeklinin maaşı 5.200 liraya yükselmişti. Ancak emekliye taban maaş olarak 7.500 lira ödeniyordu. Ocak ayında ise %49.25'lik bir artış yapıldı. Bu artışla birlikte, 5.000 liralık kök maaşı olan emeklinin maaşı 7.462 lira 50 kuruşa çıktı. %4'lük hesaplamayla ek ödeme ise 298 lira 50 kuruş oldu. Dolayısıyla bu emeklinin yeni maaşı 7.761 lira oldu.

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