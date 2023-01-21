Memur emekliye bayram havası estirecek! %13,52’lik refah payı + 3600 farkı+ ek ödeme!

Memur ve emekliye bayram havası estirecek! Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Vatandaşın beklediği o detaylar tek tek ortaya çıkmaya başladı. TÜİK'in 2023 Ocak ayında açıkladığı enflasyon verilerinin akabinde memur ve emekliye zam oranı göründü. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlarken ek ödeme detayı heyecanlandırdı. Maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak yeni ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Emeklilere zam farkı belirirken, ek ödeme hakkında iddialar çok konuşuldu. İşte son gelişmeler ve ikinci ödeme detayı...