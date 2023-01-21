Memur emekliye bayram havası estirecek! %13,52’lik refah payı + 3600 farkı+ ek ödeme!
2023'te memur ve emeklinin cüzdanı para ile dolup taşacak! Ocak ayında maaşlara yüzde 30 zam gelmişti. Ek gösterge düzenlemesi de bilindiği üzere 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.
Memur ve emekliye bayram havası estirecek! Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Vatandaşın beklediği o detaylar tek tek ortaya çıkmaya başladı. TÜİK'in 2023 Ocak ayında açıkladığı enflasyon verilerinin akabinde memur ve emekliye zam oranı göründü. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlarken ek ödeme detayı heyecanlandırdı. Maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak yeni ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Emeklilere zam farkı belirirken, ek ödeme hakkında iddialar çok konuşuldu. İşte son gelişmeler ve ikinci ödeme detayı...
Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerde gösterirken, artışlar nedeniyle fark alma durumu da ortaya çıktı. Peki kimler fark alabilecek? Ek gösterge kimi, nasıl etkiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verildi.