SSK Bağ-Kur 4C emeklisi zam oranı: 2500, 2600, 3000, 3100, 3.200, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? EMEKLİ MAAŞI 2022 TABLO NETLEŞTİ!
Milyonlarca emekli zam oranını açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. Vatandaşlar aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığı ile ilgilli önerge değişikliğe gidildi. Böylece en düşük emekli aylığı böylece 3500 TL oldu. Peki, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı ne kadar oldu? İşte emekli maaş tablosuna dair merak edilenler...
30.06.2022 00:54 - Son Güncelleme: 30.06.2022 01:38
2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alanlar zam tutarına odaklandı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlarla ilgili son dakika haber geldi. En düşük emekli aylığı böylece 3500 TL oldu. Peki, 2500, 3000, 3500, 4000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı ne kadar oldu? İşte emekli maaş tablosuna dair merak edilenler...