SSK, Bağ-kur, 4A, 4B, 4C’li emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi hesaba yattı mı?

✍🏻KİM NE ALACAK?

Emekliler için bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak dul ve yetim aylığı alanların ikramiye ödemeleri, hak sahiplerinin oranlarına göre farklılık gösterecek. Örneğin, eşinden maaş alanlar toplam tutarın yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlar veya çalışan kişiler için bu oran yüzde 50 olarak hesaplanacak, bu da 2 bin TL'ye denk geliyor. Yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak ve toplamda 1000 TL alacaklar.