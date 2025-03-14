SSK, Bağ-kur, 4A, 4B, 4C’li emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi hesaba yattı mı?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi tutarı nihayet açıklandı. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen ikramiyeler, bu yıl 4 bin liraya yükseltildi.
📌HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?
Yaklaşık 15.5 milyon emeklinin yararlanacağı emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Torba teklif, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak. Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ise ikramiyeler hesaplara yatırılacak. İkramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 16 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.
📃TARİHİ SGK DUYURACAK
Bu yıl ise 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak.
🔖KİMLERE VERİLECEK?
Emekli bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.
✍🏻KİM NE ALACAK?
Emekliler için bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak dul ve yetim aylığı alanların ikramiye ödemeleri, hak sahiplerinin oranlarına göre farklılık gösterecek. Örneğin, eşinden maaş alanlar toplam tutarın yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. Hem emekli olup hem de eşinden maaş alanlar veya çalışan kişiler için bu oran yüzde 50 olarak hesaplanacak, bu da 2 bin TL'ye denk geliyor. Yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak ve toplamda 1000 TL alacaklar.
İKİ MAAŞ ALAN NE YAPACAK?
İki maaş birden alan kişiler için bayram ikramiyelerinde, hangi maaş daha yüksekse ödeme o maaş üzerinden yapılacak. Örneğin, hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden maaş alan bir kişi, kendi emekli maaşı daha yüksekse bu kapsamda ikramiye alacak. Bu şekilde ödemeler, hak sahiplerinin en avantajlı durumuna göre düzenlenecek.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alacaklar.