Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Halkbank tarafından sunulan özel faizli ihtiyaç kredisi kapsamında, emeklilere 100.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin önce maaşlarını Halkbank'a taşımaları gerekiyor. Maaş taşıma işlemi gerçekleştirildikten sonra, emekli müşterilerin belirli ek koşulları yerine getirmeleri talep ediliyor.

Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kampanyası, avantajlı faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, emeklilere 100.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanıyor. Kredi vadesi 24 ay olarak belirlenirken, faiz oranları ve tahsis ücretleri de oldukça makul seviyelerde tutulmuş. İşte Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi için örnek bir maliyet tablosu: Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı (TL) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) 100.000 TL 24 4,50 575 TL 7.857,80 TL 99,2247%

Kredi Tutarı: Emeklilere sunulan kredi miktarı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Kredi Vadesi: Kredi vadesi 24 ay, yani iki yıl olarak planlanmıştır. Aylık Faiz Oranı: %4,50 olarak belirlenmiştir. Bu faiz oranı, kredi taksitlerinin hesaplanmasında temel alınan orandır.

Tahsis Ücreti: Kredi başvurusu için alınan tahsis ücreti 575 TL'dir. Taksit Tutarı: Krediyi 24 ay vadeyle çeken bir emekli, aylık 7.857,80 TL ödeme yapacaktır. Yıllık Toplam Maliyet Oranı: Bu oran, kredi kullanımının toplam maliyetini gösteren yıllık bir ölçüttür ve %99,2247 olarak hesaplanmıştır.