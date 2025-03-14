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Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Emekliler için Halkbank'tan önemli bir duyuru geldi. Banka, emeklilere yönelik özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya, emeklilere düşük faizli ve avantajlı ödeme koşullarıyla kredi imkânı sunuyor. Kampanyaya başvurmak isteyen emeklilerin bazı koşulları yerine getirmeleri gerektiğini belirten Halkbank, bu fırsatı daha fazla kişiye ulaştırmak için çeşitli başvuru şartları belirledi.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 13:03 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 13:03
Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Halkbank tarafından sunulan özel faizli ihtiyaç kredisi kapsamında, emeklilere 100.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin önce maaşlarını Halkbank'a taşımaları gerekiyor. Maaş taşıma işlemi gerçekleştirildikten sonra, emekli müşterilerin belirli ek koşulları yerine getirmeleri talep ediliyor.

Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kampanyası, avantajlı faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, emeklilere 100.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanıyor. Kredi vadesi 24 ay olarak belirlenirken, faiz oranları ve tahsis ücretleri de oldukça makul seviyelerde tutulmuş. İşte Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi için örnek bir maliyet tablosu:

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı (TL) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
100.000 TL 24 4,50 575 TL 7.857,80 TL 99,2247%
Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Kredi Tutarı: Emeklilere sunulan kredi miktarı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kredi Vadesi: Kredi vadesi 24 ay, yani iki yıl olarak planlanmıştır.

Aylık Faiz Oranı: %4,50 olarak belirlenmiştir. Bu faiz oranı, kredi taksitlerinin hesaplanmasında temel alınan orandır.

Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Tahsis Ücreti: Kredi başvurusu için alınan tahsis ücreti 575 TL'dir.

Taksit Tutarı: Krediyi 24 ay vadeyle çeken bir emekli, aylık 7.857,80 TL ödeme yapacaktır.

Yıllık Toplam Maliyet Oranı: Bu oran, kredi kullanımının toplam maliyetini gösteren yıllık bir ölçüttür ve %99,2247 olarak hesaplanmıştır.

Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Halkbank'ın emeklilere sunduğu faiz oranları, diğer bankaların kredi faiz oranlarına göre oldukça cazip. Diğer bankaların sunduğu 100.000 TL 24 ay vadeli krediler ile kıyaslama yapmak, faiz oranları ve toplam ödeme tutarları açısından önemli bir fark ortaya koyuyor. İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme koşulları:

ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 6.483,02 TL
Toplam Ödeme: 156.167,48 TL

Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

QNB Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 6.701,81 TL
Toplam Ödeme: 161.418,44 TL

Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,41
Aylık Taksit: 6.852,65 TL
Toplam Ödeme: 165.038,60 TL

Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,52
Aylık Taksit: 6.951,12 TL
Toplam Ödeme: 167.401,88 TL

Emeklilere 100.000 TL para! Tek şart var

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 7.014,15 TL
Toplam Ödeme: 168.839,60 TL

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 7.379,48 TL
Toplam Ödeme: 177.682,52 TL

Kaynak: Bankaların resmi internet siteleri baz alınarak haberimiz yapılmıştır