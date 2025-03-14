Bankaya 500 bin TL koyanın artık kaç para faiz alacağı açıklandı
Türkiye'de mevduat faiz oranları son zamanlarda önemli ölçüde düşüş gösterdi. Bu durum, yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorluk yaratırken, yüksek seyreden enflasyon oranları mevduat getirilerinin reel olarak azalmasına neden oluyor. Bu anlamda 14 Mart 2025 itibarıyla, 500 bin TL'lik mevduatın getirisi ve mevcut getirisini haberimizde verdik.
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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 15:33Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 15:35
Mevduat faizlerindeki düşüş ve yüksek enflasyon oranları, geleneksel mevduat hesaplarının reel getirisini azaltıyor. 500 bin TL'lik birikime sahip yatırımcıların, portföylerini çeşitlendirerek enflasyona karşı korunmaları ve daha yüksek getiriler elde etmeleri mümkün.
500 Bin TL'nin Aylık Getirisi
500 bin TL'lik mevduatın 32 günlük vadede elde edeceği net kazanç, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre değişiklik göstermektedir.
Aşağıdaki tabloda, bazı bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları ve bu oranlara göre hesaplanan net kazançlar sunuluyor.
Banka
Mevduat Faiz Oranı (%)
Aylık Net Kazanç (TL)
Vade Sonu Tutarı (TL)
Fibabanka (Kiraz Hesap)
47
17.512,33
517.512,33
ON Dijital Bankacılık (ON Plus)
47
17.512,33
517.512,33
Odea (Günlük Vadeli Hesap)
46
17.139,73
517.139,73
ING (Turuncu Hesap)
46
17.139,73
517.139,73
CEPTETEB (Marifetli Hesap)
44,5
16.580,82
516.580,82
DenizBank (E-Mevduat)
43,5
16.208,22
516.208,22
Not: Yukarıdaki veriler, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla bankaların resmi web sitelerinden alınmıştır