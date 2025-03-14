Bankaya 500 bin TL koyanın artık kaç para faiz alacağı açıklandı

Mevduat faizlerindeki düşüş ve yüksek enflasyon oranları, geleneksel mevduat hesaplarının reel getirisini azaltıyor. 500 bin TL'lik birikime sahip yatırımcıların, portföylerini çeşitlendirerek enflasyona karşı korunmaları ve daha yüksek getiriler elde etmeleri mümkün.