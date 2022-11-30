SSK, Bağ-Kur 1999 + 2000 sonrası sigortalılar EYT kasırgasına kapılacak! EYT'liye yepyeni PRİM hesabı! Borçlanma, 42-43 yaş, staj, askerlik...

EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için birçok sorunda düğümler çözüldü. SSK, Bağkur kapsamında olanlar girişten önceki borçlanmaların niteliği ne olursa olsun hizmet borçlanması başlagcını geriye çekecek. Maliyetin yüksek olmaması için aralıkta borçlanma başvurusu yapmak doğru olacaktır. Öte yandan yaşa takılanların emeklilik için Ocak ayından itibaren müracaatta bulunması beklenirken, bu işlem sırasında promosyon alınacak banka da seçilmiş olacak. Promosyon ödemeleri ise ilk aylıktan 3 gün sonra hesaplara yatacak. İşte EYT'de borçlanma detayları ve son dakika gelişmeler haberimizde!