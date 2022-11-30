SSK, Bağ-Kur 1999 + 2000 sonrası sigortalılar EYT kasırgasına kapılacak! EYT'liye yepyeni PRİM hesabı! Borçlanma, 42-43 yaş, staj, askerlik...
EYT hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının kimleri kapsayacağı, borçlanma, yaş kriterine ilişkin ayrıntılar da gündemde yer aldı. Peki, EYT'liler nasıl borçlanacak? Kimler EYT kapsamında yer alacak? İşte merak edilenler...
EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için birçok sorunda düğümler çözüldü. SSK, Bağkur kapsamında olanlar girişten önceki borçlanmaların niteliği ne olursa olsun hizmet borçlanması başlagcını geriye çekecek. Maliyetin yüksek olmaması için aralıkta borçlanma başvurusu yapmak doğru olacaktır. Öte yandan yaşa takılanların emeklilik için Ocak ayından itibaren müracaatta bulunması beklenirken, bu işlem sırasında promosyon alınacak banka da seçilmiş olacak. Promosyon ödemeleri ise ilk aylıktan 3 gün sonra hesaplara yatacak. İşte EYT'de borçlanma detayları ve son dakika gelişmeler haberimizde!
EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme kapsamında emeklilik işlemlerinin yeni yılla birlikte başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar hemen emekli olurken, diğerleri şartları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla birlikte promosyon imkanı da elde edecek. Promosyon başvuru emeklilik işlemleriyle birlikte başlayacak. İşte EYT'lilere promosyon rehberi!
EYT HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMA!
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız." dedi.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilecek.
PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?
EYT'liler emeklilik işlemleri sırasında maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.