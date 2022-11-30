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Haberler Ekonomi Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! Aile Bakanlığı'ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! e-Devlet'ten onay alan PTT'den...

Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! Aile Bakanlığı'ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! e-Devlet'ten onay alan PTT'den...

Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. Bu teşvik ve destek ödemeleri 2022 yılında da devam etmektedir. Devlet tarafından dar gelirli ev hanımlarına maddi yardım bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. İşte 1000 TL ödemenin detayları!

takvim.com.tr
30.11.2022 10:40 - Son Güncelleme: 30.11.2022 10:41
Aile Bakanlığı’ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! e-Devlet’ten onay alan PTT’den nakit alacak!

Dar gelirli, maddi durumu yetersiz vatandaşlar için devlet birçok kesimin yardımına koşuyor. Bu kapsamda sosyal yardım destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Aile Bakanlığı bu kez ev hanımlarına müjde verdi. Bu kapsamda ev hanımlarına 1.000-1.100 TL ödeme yapılacak. Peki, kimler bu destekten faydalanabilir? işte destek ödemesinde dair merak edilenler!

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Aile Bakanlığı’ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! e-Devlet’ten onay alan PTT’den nakit alacak!

Devlet, zor durumda olan ve sosyal güvenceden yoksun durumda bulunan hemen hemen tüm vatandaşlara bütçe imkanları ölçüsünde destek sağlıyor.

Aile Bakanlığı’ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! e-Devlet’ten onay alan PTT’den nakit alacak!

Ev hanımlarının sosyal yardım ve maddi yardım başvurusu esnasında başvuru formlarını doldurmaları gerekiyor. Ayrıca her kurumun başvuru formunun birbirinden farklı olduğu ancak içerik olarak neredeyse aynı oldukları da ifade edildi.

Aile Bakanlığı’ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! e-Devlet’ten onay alan PTT’den nakit alacak!

Tüm bunların yanı sıra ev hanımlarının başvuru yapabileceği yardımlar da paylaşıldı. Bu yardımlar ise şöyle açıklandı;

Aile Bakanlığı’ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! e-Devlet’ten onay alan PTT’den nakit alacak!

Pandemi ev hanımlarına sosyal destek yardım paketi,

Ev hanımlarına 1100 TL yardım parası,

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