Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! Aile Bakanlığı'ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! e-Devlet'ten onay alan PTT'den...

Dar gelirli, maddi durumu yetersiz vatandaşlar için devlet birçok kesimin yardımına koşuyor. Bu kapsamda sosyal yardım destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Aile Bakanlığı bu kez ev hanımlarına müjde verdi. Bu kapsamda ev hanımlarına 1.000-1.100 TL ödeme yapılacak. Peki, kimler bu destekten faydalanabilir? işte destek ödemesinde dair merak edilenler!