Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! Aile Bakanlığı'ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! e-Devlet'ten onay alan PTT'den...
Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. Bu teşvik ve destek ödemeleri 2022 yılında da devam etmektedir. Devlet tarafından dar gelirli ev hanımlarına maddi yardım bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. İşte 1000 TL ödemenin detayları!
30.11.2022 10:40 - Son Güncelleme: 30.11.2022 10:41
Dar gelirli, maddi durumu yetersiz vatandaşlar için devlet birçok kesimin yardımına koşuyor. Bu kapsamda sosyal yardım destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Aile Bakanlığı bu kez ev hanımlarına müjde verdi. Bu kapsamda ev hanımlarına 1.000-1.100 TL ödeme yapılacak. Peki, kimler bu destekten faydalanabilir? işte destek ödemesinde dair merak edilenler!