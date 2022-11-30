13 BİN TL damgayı vurdu! MESLEK MESLEK 2023 ZAMLI MAAŞLAR | Emekliye 7.242 TL memura 10.849 TL ...

Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile görüşecek. Meslek meslek zamlı maaşlar ortaya çıktı! 13 bin TL rakamı masaya yatırıldı. 2023 asgari ücret zammı ve tüm meslek maaş hesaplamaları...