SSK: 6.896 TL, Bağkur: 6.175 TL, Memur:13.159 TL maaş alacak! Memura, Emekliye 13,18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Enflasyon, ara zam, 10 Puan Refah Payı...
Emekli ve memurlar ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşmalarının ardından gözler Temmuz zammına çevrildi. Öte yandan seçim öncesi ara zam iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmayacağı merak ediliyor. Peki, Nisan'da memur ve emekliye ara zam var mı? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar.
Milyonlarca kişinin beklediği ek zam müjdesi için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Enflasyon rakamlarında yaşanan değişimler emekli, memur ve asgari ücret hesaplamalarını değiştiriyor. Son olarak Merkez Bankası tarafından Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Böylelikle 3 aylık (Ocak-Şubat-Mart) enflasyon farkının 13,18'e yükselmesi bekleniyor. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye memura ek zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde...
MERKEZ BANKASI MART AYI TAHMİNİNİ AÇIKLADI!
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Bu iki aylık oran 9,80. TCMB'nin mart ayı piyasa katılımcı anketindeki TÜFE enflasyon beklentisi 0,88 puan artarak 37,72 olarak gösterilmişti. Bu oranın yaklaşık 4'te 1'ine 2 ayda ulaşıldı.