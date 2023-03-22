SSK: 6.896 TL, Bağkur: 6.175 TL, Memur:13.159 TL maaş alacak! Memura, Emekliye 13,18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Enflasyon, ara zam, 10 Puan Refah Payı...

Milyonlarca kişinin beklediği ek zam müjdesi için yeni gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Enflasyon rakamlarında yaşanan değişimler emekli, memur ve asgari ücret hesaplamalarını değiştiriyor. Son olarak Merkez Bankası tarafından Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı. Böylelikle 3 aylık (Ocak-Şubat-Mart) enflasyon farkının 13,18'e yükselmesi bekleniyor. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye memura ek zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde...