2000-2002-2005 sigortalılara, eksik primi olana erken emeklilik netleşti! EYT'de A'dan Z'ye tüm emekliler kümeye girdi!

Eksik primi olanlar için fırsatlar sunulmaya devam ediliyor. EYT kapsamında ancak yeterli prime sahip olmayanlar şartları yerine getirdikleri an itibarıyla başvuru imkanına sahip olacak. SGK, Bağkur prim borcu olup emekli olamayanlar için yeni alternatifler sunulmaya devam ediliyor. Yapılandırma yasası kamuya olan tüm kesinleşmiş borçları kapsadığı için SGK'ya borcu olduğu için emeklilik başvurusu yapamayan EYT'liler de düzenlemeden yararlanacak. Öte yandan, bankalar prim borcu için EYT kredisi kullandırmaya başladı. İşte EYT'den yararlanma yolları haberimizde!