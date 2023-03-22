2000-2002-2005 sigortalılara, eksik primi olana erken emeklilik netleşti! EYT'de A'dan Z'ye tüm emekliler kümeye girdi!
Yıl şartını tamamlayan ancak prim eksiği olanlar EYT'den yararlanma yollarını araştırıyor. Emeklilikte yaşa takılanların başvuruları sürerken, SGK, Bağ-Kur prim borcu olup emekli olamayanlar için de yeni avantajlar geldi. Peki, eksik prim nasıl tamamalanır? İşte EYT'li olma yolları haberimizde...
22.03.2023 10:55 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:55
Eksik primi olanlar için fırsatlar sunulmaya devam ediliyor. EYT kapsamında ancak yeterli prime sahip olmayanlar şartları yerine getirdikleri an itibarıyla başvuru imkanına sahip olacak. SGK, Bağkur prim borcu olup emekli olamayanlar için yeni alternatifler sunulmaya devam ediliyor. Yapılandırma yasası kamuya olan tüm kesinleşmiş borçları kapsadığı için SGK'ya borcu olduğu için emeklilik başvurusu yapamayan EYT'liler de düzenlemeden yararlanacak. Öte yandan, bankalar prim borcu için EYT kredisi kullandırmaya başladı. İşte EYT'den yararlanma yolları haberimizde!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti.