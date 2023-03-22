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Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? 5.500 TL...

Emekli ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. 13 milyondan fazla kişiye ödenen emekli ikramiyeleri ödeme tarihine çok az bir süre kaldı. Öte yandan memurlara da bu sene ikramiye verileceği iddia edildi. Peki, Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İşte merak edilenler.

takvim.com.tr
22.03.2023 11:37 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:37
Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 5.500 TL...

Bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği hakkında açıklamalar sıkı takibe alındı. Bilindiği üzere bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da kutlanacak. Bu sebeple ödemelerin bayram öncesi yatması bekleniyor. Peki, Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? İşte detaylar...

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Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 5.500 TL...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 5.500 TL...

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 5.500 TL...

MEMURLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ 2023?

Henüz konuyla alakalı resmi açıklama bulunmuyor.

Memurlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Memurlara ikramiye verilecek mi 2023? Ramazan Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? 5.500 TL...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

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