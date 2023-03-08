SSK (4A), Bağkur (4B), EYT'linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasına göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...
EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı ve emeklilik başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda başvuruları onaylanan vatandaşların emekli maaşları 1 Nisan tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanacak. Bu süreçte ödemede gecikme olursa toplu para veya avans fırsatı devreye girecek. Peki, EYT'liler ne zaman maaş alacak? Kimlere avans verilecek? İşte detaylar...
08.03.2023 13:10 - Son Güncelleme: 08.03.2023 13:19
EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. EYT'de ilk maaş tarihiyle ilgili açıklama AK Parti kanadından geldi. Peki, EYT'liler ne zaman maaş alacak? İşte merak edilenler...
Düzenlemeyle ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığı imkanı elde edecek. Bu kişilerin büyük bölümü de bu ay başvurusunu yapacak.