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Haberler Ekonomi SSK (4A), Bağkur (4B), EYT'linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasına göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...

SSK (4A), Bağkur (4B), EYT'linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasına göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...

EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı ve emeklilik başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda başvuruları onaylanan vatandaşların emekli maaşları 1 Nisan tarihinden itibaren hesaplanmaya başlanacak. Bu süreçte ödemede gecikme olursa toplu para veya avans fırsatı devreye girecek. Peki, EYT'liler ne zaman maaş alacak? Kimlere avans verilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
08.03.2023 13:10 - Son Güncelleme: 08.03.2023 13:19
SSK 4A, Bağkur 4B, EYT’linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasını göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...

EYT maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. EYT'de ilk maaş tarihiyle ilgili açıklama AK Parti kanadından geldi. Peki, EYT'liler ne zaman maaş alacak? İşte merak edilenler...

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SSK 4A, Bağkur 4B, EYT’linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasını göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...

Düzenlemeyle ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığı imkanı elde edecek. Bu kişilerin büyük bölümü de bu ay başvurusunu yapacak.

EYT'DE SON DURUM | VİDEO

SSK 4A, Bağkur 4B, EYT’linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasını göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...

Mart'ta başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

Bu kişilerin aylık başlangıcının 1 Nisan olması, ilk emekli aylığı ödemesinin Nisan'da yapılacağı anlamına gelmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, normalde emeklilik başvurularını bir hafta-10 gün içerisinde sonuçlandırıyor.

SSK 4A, Bağkur 4B, EYT’linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasını göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...

Ancak aynı ayda çok başvuru olması nedeniyle sürecin uzaması ihtimali de bulunuyor.

Ancak bu durum ortaya çıksa bile bir kayba yol açmayacak. Biriken tüm maaşlar aylık bağlama işlemleri bittiğinde toplu olarak hesaba yatırılacak.

SSK 4A, Bağkur 4B, EYT’linin maaş takvimi kesinleşti! O gün yapılacak, tahsis numarasını göre sıralandı! 5.500, 6.000, 6500 TL alanlar...

UZARSA AVANS VAR

Ayrıca bekleme süresi uzarsa avans imkanı da var. Sosyal Sigorta İşleri Yönetmeliği'ne göre, SGK aylık bağlama işlemlerinin uzun sürmesi halinde isteyenlere avans veriyor.

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