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Haberler Ekonomi 2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK'dan tanzim edildi! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c'liler için...

2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK'dan tanzim edildi! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c'liler için...

Yaş, prim ve sigortalılık süresi maaşın bağlanması konusunda büyük bir etken oluyor. İşte 6 yıl erken emeklilik için yapmanız gerekenler.

takvim.com.tr
09.03.2023 11:22 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:22
2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

SGK erken emeklilik ücreti hakkında araştırmalar hızlandı. 6 yıl erken emeklilik isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 2190 gün prim günü eksik bir şekilde emekli olabileceksiniz. İşte SGK tarafından duyurulan 6 yıl erken emeklilik detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

1- ASKERLİK

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık malullük ve ölüm primi yatırılmasına denir.

EYT'DE SON DURUM | VİDEO

2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

2- KADIN ÇALIŞANLARA 6 YIL

Doğum sonrası çocuk bakımını üstlenen annelere her bir çocuk için 2 yıl hak veriliyor. Bu sayede SSK'lı kadın çalışanlar doğum borçlanmasıyla erken maaş almaya başlıyor.

2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

3- STAJ

Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.

2000,2002,2004,2008 girişlilere müjde! 6 yıl ERKEN EMEKLİLİK SGK’dan tanzim edildi! 2190 PRİM GÜN EKSİK fırsat açıldı! 4a,4b,4c’liler için...

EYT OLMADAN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan EYT'den yararlanamayan 2000 ve sonrası çalışanlar için erken emeklilik hakkı elde edilebilir.

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