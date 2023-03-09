2000-2003-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇERÇEVEDE! Emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Maaşa ek 6.700 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam, Bağkur tescil...

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de gözlerini intibak yasasına çevirdi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak bekleyişi devam ediyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Meclis'te bu konuda çalışma olacak mı merak ediliyor. Masada intibak yasasının da çözüme kavuşturulacağı ileri sürüldü. Peki, İntibak yasası çıkacak mı 2023? Emeklilik maaşları değişecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde!