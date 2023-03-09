2000-2003-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇERÇEVEDE! Emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! Maaşa ek 6.700 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam, Bağkur tescil...
2000 yılı sonrası SSK ve Bağkur maaşlarında 1200-1300 TL arası artışın beklendiği İntibak yasası en çok aratılan konu başlıkları arasında yer aldı. Maaş zammı, 3600 ek gösterge, EYT dosyası derken gözler şimdi de İntibak yasasına çevrildi. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekliler şimdi de gözlerini intibak yasasına çevirdi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların intibak bekleyişi devam ediyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Meclis'te bu konuda çalışma olacak mı merak ediliyor. Masada intibak yasasının da çözüme kavuşturulacağı ileri sürüldü. Peki, İntibak yasası çıkacak mı 2023? Emeklilik maaşları değişecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde!
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI, 2000 SONRASI İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?
Ankara kulislerinde konuşulduğu iddia edilen intibak yasasına ilişkin detayları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya açıkladı;
"Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu.
Dolayısıyla bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirdi.