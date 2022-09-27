SSK 4/1-(a), Bağkur 4/1-(b), 4/1-(c), EYT'li emekli herkesi kapsıyor! 4 MÜJDE GELDİ! 5400 günü tamamlamak yeterli! 49- 50-52-55 yaşında...

3) 2001 den 2014 yılına kadar çalışmış olduğum iş yerinden tazminat almadan kendim ayrıldım. Şu an itibari ile geriye dönük tazminat alma hakkım varmı. SERDAR İPEK

↪Kendiniz ayrıldığınız için zaten tazminat hakkını kaybetmişsiniz. Sizi çıkartsalardı da 5 yıllık zaman aşımı bulunuyor. Bu sürede geçmiş. O yüzden bir tazminat hakkınız bulunmuyor maalesef.