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Haberler Ekonomi Sigaraya 2 TL zam mı geldi? 28 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

Sigaraya 2 TL zam mı geldi? 28 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

Sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrası sigara tiryakileri araştırmalara başladı. Peki, sigara zammı var mı? Sigaraya yeni zam gelecek mi? İşte 2022 JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi...

takvim.com.tr
28.09.2022 10:05 - Son Güncelleme: 28.09.2022 10:06
27 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. Yeni ay yaklaşırken sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ekim ayına sayılı günler kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya 2 TL zam mı geldi?Zamlı JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
27 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Yılbaşından itibaren sigaralara 8 TL'lik zam geldi. Ancak yeni zam yapılacağı ile ilgili resmi açıklama yok. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir...

27 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

SİGARA FİYATLARI 2022 LİSTESİ

İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M marka marka sigara fiyatları listesi

27 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Muratti: 29,00 TL

Lark: 28,00 TL

27 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Sigaraya 2 TL zam mı geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

LD: 27,5 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

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