Sigaraya 2 TL zam mı geldi? 28 Eylül hangi sigaraya zam geldi? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! Tekel, Kent, Pall Mall, HD, Kent, Marlboro...

Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. Yeni ay yaklaşırken sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ekim ayına sayılı günler kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya 2 TL zam mı geldi?Zamlı JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!