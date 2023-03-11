SSK (2000 ö.-s.), Bağkur'lu emekliye 6.001 TL HAM MAAŞ geliyor! %9,8 EK ZAM + %8 Toplu Sözleşme! İlmik ilmik 4A-4B-4C yeni MAAŞ tablosu!

TEMMUZ'DA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK son olarak Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2 aylık toplam enflasyon yüzde 9,8 oldu. Ocak ayında enflasyon yüzde 6.65, Şubat ayında ise 3.15 olarak açıklandı.