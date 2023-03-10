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Haberler Ekonomi Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT'de tazminata dair tüm detaylar...

Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT'de tazminata dair tüm detaylar...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik başvurularını yapmaya başlarken, tazminat haklarını da merak ediyor. Kıdem hesabına nelerin dahil edileceğinden uyuşmazlık halinde ne yapılabileceğine, EYT'lilerin hangi hallerde kıdem tazminatı alabileceğine kadar pek çok konuda sorular geliyor. İşte en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı&hellip;

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
10.03.2023 10:59 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:59
Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT’de tazminata dair tüm detaylar...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak yasanın ardından başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor. Düzenleme ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açılırken, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığına kavuşuyor.

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Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT’de tazminata dair tüm detaylar...

EYT'lilerin tazminat haklarına ilişkin pek çok soru geliyor. Sadece kıdem tazminatı değil, ihbar tazminatı da merak ediliyor. İşte soruların yanıtları…

Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT’de tazminata dair tüm detaylar...

Aynı işyerinde devam edecek işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Aylık bağlatmak için çıkış yapan ancak aynı işyerinde çalışmaya devam edecek işçilerin önünde iki seçenek var. İlk seçenekte tazminat ödenir. Giydirilmiş son brüt üzerinden kıdem tazminatı hesaplanarak ödenir.

Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT’de tazminata dair tüm detaylar...

Çalışılmış her yıl için ödenen kıdem tazminatı tutarı fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı (bu yılın ilk yarısında 19 bin 982 lira) ile sınırlıdır.

Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT’de tazminata dair tüm detaylar...

Çalışanların ikinci seçeneğini ise tazminat almadan devam etmek oluşturur. Bu durumda tazminat çalışmanın bırakılacağı tarihte verilir.

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