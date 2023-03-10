Kıdem hesabına neler dahil edilecek? Uyuşmazlık halinde ne yapılmalı? EYT'de tazminata dair tüm detaylar...
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik başvurularını yapmaya başlarken, tazminat haklarını da merak ediyor. Kıdem hesabına nelerin dahil edileceğinden uyuşmazlık halinde ne yapılabileceğine, EYT'lilerin hangi hallerde kıdem tazminatı alabileceğine kadar pek çok konuda sorular geliyor. İşte en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı…
10.03.2023 10:59 - Son Güncelleme: 10.03.2023 10:59
Aynı işyerinde devam edecek işçiye kıdem tazminatı ödenir mi?
Aylık bağlatmak için çıkış yapan ancak aynı işyerinde çalışmaya devam edecek işçilerin önünde iki seçenek var. İlk seçenekte tazminat ödenir. Giydirilmiş son brüt üzerinden kıdem tazminatı hesaplanarak ödenir.