O kişiler de EYT listesine girecek! EYT'de eksik prime B PLANI! 2000-2002-2003-2007 sigorta girişliler dikkat!

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca kişi emeklilik dilekçesini verip başvurularını yapmaya başladı. Müracaatları onaylanan vatandaşların 1 Nisan'dan sonra emeklilik maaşlarına kavuşması bekleniyor. Öte yandan prim ve çalışma süresi eksik olanlar için yeni detay geldi. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçmiş oldu. İşte EYT'li olmak için yapılması gerekenler...