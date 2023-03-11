O kişiler de EYT listesine girecek! EYT'de eksik prime B PLANI! 2000-2002-2003-2007 sigorta girişliler dikkat!
EYT'de eksik prim hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasından prim nedeniyle yararlanamayanlar alternatif yolları arıyor. 2 milyon 250 bin kişi emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Primi eksik olanlar ise primi tamamlayıp emekli olacak. Peki, EYT'de eksik primler nasıl tamamlanır? İşte detaylar.
EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca kişi emeklilik dilekçesini verip başvurularını yapmaya başladı. Müracaatları onaylanan vatandaşların 1 Nisan'dan sonra emeklilik maaşlarına kavuşması bekleniyor. Öte yandan prim ve çalışma süresi eksik olanlar için yeni detay geldi. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçmiş oldu. İşte EYT'li olmak için yapılması gerekenler...
Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.
Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren yarın yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek.
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