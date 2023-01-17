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Haberler Ekonomi 4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT'li olacaklar açıklandı! EYT'ye 1 basamak kala...

4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT'li olacaklar açıklandı! EYT'ye 1 basamak kala...

EYT'yi az bir farkla kaçıranlar üzülmesin. Bunun için B planı devreye giriyor. Yasa teklifi; prim gün sayısı ve çalışma yılı koşulunu yerine getirmeyenleri de kapsayacak. 3600-5400 gün primle erken emeklilik kapısı açılacak. Peki, kimler bu formülden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler.

takvim.com.tr
17.01.2023 09:30 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:30
4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT’li olacaklar açıklandı! EYT’ye 1 basamak kala 3600-5400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla...

Yaşa takılanlar için emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi primini ve hizmet süresini tamamlamayanları da kapsayacak. Belli koşullar yerine getirildiği vakit bu kişiler de EYT yasasından yararlanabilecek. Primi noksan olanların bu noktada imdadına kısmi emeklilik yetişecek. Prim günü nedeniyle emekliliği kaçıran SSK'lılar 3600, Bağkur'lular ise 5400 günle kısmi erken emekli olabilecek. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!

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4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT’li olacaklar açıklandı! EYT’ye 1 basamak kala 3600-5400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranlar için aylığa hak kazanmak için birçok seçenek bulunuyor.

4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT’li olacaklar açıklandı! EYT’ye 1 basamak kala 3600-5400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla...

Yasa teklifi; prim gün sayısı ve çalışma yılı koşullarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak.

4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT’li olacaklar açıklandı! EYT’ye 1 basamak kala 3600-5400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla...

Bu kişiler koşulları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olabilecek.

4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT’li olacaklar açıklandı! EYT’ye 1 basamak kala 3600-5400 günle kısmi emeklilik tablosu! 2 yıldan fazla...

Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı olan erkek çalışan 25 yılın dolacağı Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.

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