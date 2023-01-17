4a 4b 1999-2000 sigorta + 50-52-55 yaş haddiyle EYT'li olacaklar açıklandı! EYT'ye 1 basamak kala...

Yaşa takılanlar için emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi primini ve hizmet süresini tamamlamayanları da kapsayacak. Belli koşullar yerine getirildiği vakit bu kişiler de EYT yasasından yararlanabilecek. Primi noksan olanların bu noktada imdadına kısmi emeklilik yetişecek. Prim günü nedeniyle emekliliği kaçıran SSK'lılar 3600, Bağkur'lular ise 5400 günle kısmi erken emekli olabilecek. Peki, kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!