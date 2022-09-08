TC SONU “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme yapıyor! ATM üzerinden alın: 1 yıl süreyle...

Devlet tarafından birçok alanda dar gelirli vatandaşlara yardım sağlanıyor. Bunlardan biri de aile destek paketi olarak biliniyor. 1 yıl boyunca dar gelirli ailelere 7.200 TL'ye varan ödeme yapılıyor. Peki, bu ödemeden kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler ve pakete ilişkin tüm detaylar haberimizde!