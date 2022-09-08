TC SONU “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme yapıyor! ATM üzerinden alın: 1 yıl süreyle...
Aile Bakanlığı tarafından 7.200 TL'ye varan ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ödemelerinin başladığını duyurdu. 1 buçuk milyondan fazla haneye 882 milyon 774 bin lira ödeme yapılacağı belirtildi. Peki, kimler aile destek ödemesinden yararlanabilecek? Aile destek ödeme başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
08.09.2022 16:35 - Son Güncelleme: 08.09.2022 16:35
Devlet tarafından birçok alanda dar gelirli vatandaşlara yardım sağlanıyor. Bunlardan biri de aile destek paketi olarak biliniyor. 1 yıl boyunca dar gelirli ailelere 7.200 TL'ye varan ödeme yapılıyor. Peki, bu ödemeden kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler ve pakete ilişkin tüm detaylar haberimizde!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı kapsamında temmuz ayında 831 bin 383 haneye yaklaşık 428 milyon lira ödeme yaptı.