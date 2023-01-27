Emekli Sandığı 4C'lilere 11.833 TL MAAŞ+ 2.587 TL 3600 ek gösterge ilavesi geliyor! Memura emeklisine %13 EK ZAM+ Refah Payı! SSK, Bağkur'luya 7.436 TL kök maaş!

Ocak ayında belirlenen %30'luk emekli ve memur zammının ardından yeni maaşlar hesaplara aktarılmaya devam ediyor. SSK, Bağkur maaş zamları yatmaya devam ederken akıllarda 'maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu yer ediniyor. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak." denildi. Tüm gözler yarına çevrilirken ek ödemeli maaş tablosuna haberimizde yer verdik. İşte memur ve emeklinin yeni maaşları 2023!