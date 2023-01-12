Sözleşmeliye kadro müjdesi! TBMM'ye geliyor: Kimler yararlanacak?
Son dakika haberi! Yaklaşık 500 bin personeli yakından ilgilendiren sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda 500 bine yakın sözleşmeli personelin daimi, sürekli kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifini 13 Ocak 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vereceklerini belirtti. Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki kadroya kimler geçecek? Başvurular ne zaman başlayacak? Düzenleme kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda 500 bine yakın sözleşmeli personelin daimi, sürekli kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifini 13 Ocak 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vereceklerini belirtti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki kadroya kimler geçecek? Başvurular ne zaman başlayacak? Düzenleme kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personel memur kadrolarına geçerek mali ve sosyal hakları kazanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "sözleşmeliye kadro müjdesi' ile ilgili detayları tek tek açıkladı. Söz konusu tasarıda kadroya geçecek personel ve özellikleri şöyle belirleniyor:
28.11.2022 tarihi itibarıyla ;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1O/A maddesi,
3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, -
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,