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Sözleşmeliye kadro müjdesi! TBMM'ye geliyor: Kimler yararlanacak?

Son dakika haberi! Yaklaşık 500 bin personeli yakından ilgilendiren sözleşmeliye kadro düzenlemesinde sona gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda 500 bine yakın sözleşmeli personelin daimi, sürekli kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifini 13 Ocak 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vereceklerini belirtti. Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki kadroya kimler geçecek? Başvurular ne zaman başlayacak? Düzenleme kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Özel haber
takvim.com.tr
12.01.2023 20:45 - Son Güncelleme: 12.01.2023 20:53
Sözleşmeliye kadro müjdesi! TBMM’ye geliyor: Kimler yararlanacak?

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

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Sözleşmeliye kadro müjdesi! TBMM’ye geliyor: Kimler yararlanacak?

Kanun teklifinin 13 Ocak'ta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

Sözleşmeliye kadro müjdesi! TBMM’ye geliyor: Kimler yararlanacak?

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulunda 500 bine yakın sözleşmeli personelin daimi, sürekli kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifini 13 Ocak 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vereceklerini belirtti.

Sözleşmeliye kadro müjdesi! TBMM’ye geliyor: Kimler yararlanacak?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın imzalamasıyla yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki kadroya kimler geçecek? Başvurular ne zaman başlayacak? Düzenleme kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personel memur kadrolarına geçerek mali ve sosyal hakları kazanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "sözleşmeliye kadro müjdesi' ile ilgili detayları tek tek açıkladı. Söz konusu tasarıda kadroya geçecek personel ve özellikleri şöyle belirleniyor:

Sözleşmeliye kadro müjdesi! TBMM’ye geliyor: Kimler yararlanacak?

28.11.2022 tarihi itibarıyla ;
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1O/A maddesi,
3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, -
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

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