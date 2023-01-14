Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş müjdesi geldi! İster SGK Bağkur olsun isterse olmasın!
Vatandaşların devlet kurumları üstünden hangi yardımları alabilecekleri iyi bilinmelidir. Bu yardımların düzenli şekilde ailelere verilmesi sağlanmaktadır. Kazancı olmayan ailelerin hayat sürdürdükleri parasal sorunların bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla bu destekler verilmektedir.
14.01.2023 09:24 - Son Güncelleme: 14.01.2023 09:24
Çocuklar üstünden alınan yardımların vatandaşlar için büyük önemi vardır. Belli aralıklarla alınabilecek olan aylık fırsatı olabildiğince kapsayıcı olmaktadır. Vatandaş ister SGK primi ödemesini yapmış olsun ister olmasın destek alması olası olacak. Yapılan çalışmaların tamamlanmasından sonra verdiği desteklerin kapsamında ve tutarlarında bazı iyileştirmeler yapıldı.