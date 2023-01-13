Milyonlara yeni maaş! İlave zam Meclis’ten geçti! Nasıl yansıyacak?
Memur ve emekli zammını yüzde 30'a, taban emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liraya yükselten düzenleme Meclis'ten geçti. Bu ay maaşlara yansıyacak düzenlemenin etkisi geniş olacak. Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? Kimleri, nasıl etkileyecek? İşte detayları…
Ocak, tüm memurlar ve emekliler için zam ayı oldu. Zam oranı mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a çıkartıldı. Taban emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57'yi aşan artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ek iyileştirmelerin yolunu açan düzenleme Meclis'ten geçti. Peki şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak?
Emeklilerin yeni maaşları nasıl hesaplanacak?
Ek iyileştirmeler bu aydan itibaren geçerli olacak. Önce tüm maaşlara yüzde 30 zam oranı yansıtılacak. Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Örneğin; 8 bin lira maaşı olan emekliye 320 lira da ek ödeme olmak üzere 8 bin 320 lira veriliyordu. Şimdi emeklinin yeni aylığı yüzde 30 zamla 10 bin 400 lira oldu. Bu aylık üzerinden de aylık 416 lira ek ödeme verilecek. Toplam ödeme 10 bin 816 lira olacak.
Maaşım ek ödeme dahil 2.905,72 liraydı. Ama bana 3 bin 500 lira ödeniyordu. Yeni maaş 3 bin 500 liradan mı hesaplanacak?
Yüzde 30 zam oranı kök maaşınız olan 2 bin 905 liraya yansıtılacak. Yeni maaşınız 3 bin 777 lira 44 kuruşa çıkacak. Bu tutar yeni taban aylık olan 5 bin 500 liranın altında olduğu için aylık bin 722 lira 56 kuruş ilave ödeme yapılacak. Ödemeniz 5 bin 500 liraya tamamlanacak.