Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?
Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro çalışması tamamlandı. Bugünkü kabine toplantısında ele alınacak. Müjdeyi Başkan Erdoğan duyuracak...
Sözleşmelilere kadro için beklenen gün geldi. Yaklaşık 600 bin kamu çalışanının beklediği düzenleme bugün Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak.
Sözleşmeli personel heyecanla bu toplantıyı beklerken, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
KİMLER KAPSAMDA?
Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.