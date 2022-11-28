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Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?

Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro çalışması tamamlandı. Bugünkü kabine toplantısında ele alınacak. Müjdeyi Başkan Erdoğan duyuracak...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
28.11.2022 06:55 - Son Güncelleme: 28.11.2022 06:55
Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı’nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?

Sözleşmelilere kadro için beklenen gün geldi. Yaklaşık 600 bin kamu çalışanının beklediği düzenleme bugün Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak.

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Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı’nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personel heyecanla bu toplantıyı beklerken, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı’nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?

Sözleşmelilere kadro yolunu açan düzenleme için taslak metinler ipuçları veriyor.

Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı’nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?

KİMLER KAPSAMDA?
Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı’nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

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