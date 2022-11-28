Sözleşmeliye kadro müjdesi! Bugün Kabine Toplantısı’nda Başkan Erdoğan duyuracak! Kimleri kapsıyor?

KİMLER KAPSAMDA?

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.