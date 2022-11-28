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Haberler Ekonomi EYT’liye Şubat'ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı

EYT’liye Şubat'ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı

Yeni yılla birlikte hayata geçmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da bulunacak. İsteyen promosyon alacağı bankayı emeklilik başvurusu sırasında seçecek, ödeme de ilk aylıktan 3 gün sonra yapılacak. Şubat ayında çifte kazanç fırsatı olacak. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
28.11.2022 00:07 - Son Güncelleme: 28.11.2022 00:10
EYT’liye Şubat’ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme gün sayıyor.

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EYT’liye Şubat’ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı

Aralık ayıyla birlikte düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, yeni yılla birlikte de emeklilik işlemlerinin başlaması bekleniyor.

EYT’liye Şubat’ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı

Prim ve yıl şartını tamamlayanlar hemen, diğerleri ise tamamladıklarında emekli aylığına kavuşacak.

EYT’liye Şubat’ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı

Düzenleme ile ilk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, EYT'liler emekli aylığıyla birlikte promosyon imkanı da elde edecek.

EYT’liye Şubat’ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı

Hatta promosyon süreci emekli aylığı başvurusu sırasında başlayacak.

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