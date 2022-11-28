EYT’liye Şubat'ta çifte kazanç! Emeklilikte Yaşa Takılanlara maaşla birlikte promosyon imkanı
Yeni yılla birlikte hayata geçmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da bulunacak. İsteyen promosyon alacağı bankayı emeklilik başvurusu sırasında seçecek, ödeme de ilk aylıktan 3 gün sonra yapılacak. Şubat ayında çifte kazanç fırsatı olacak. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
28.11.2022 00:07 - Son Güncelleme: 28.11.2022 00:10
Aralık ayıyla birlikte düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, yeni yılla birlikte de emeklilik işlemlerinin başlaması bekleniyor.