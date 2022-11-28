EYT'de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?
EYT'de yaş sınırı olmayacak. 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023'te 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.
28.11.2022 06:56 - Son Güncelleme: 28.11.2022 06:56
8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini fazlasıyla doldurduğu için 42 yaşında emekli olabilecek.