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Haberler Ekonomi EYT'de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?

EYT'de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?

EYT'de yaş sınırı olmayacak. 8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023'te 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.

28.11.2022 06:56 - Son Güncelleme: 28.11.2022 06:56
EYT’de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü kulağı Meclis'e gelecek yasa tasarısına çevrildi.

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EYT’de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?

EYT'lilerin merakla beklediği yaş, prim gibi detaylar da netleşmeye başladı.

EYT’de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan taslak metinde yaş sınırı bulunmuyor.

EYT’de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?

8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini fazlasıyla doldurduğu için 42 yaşında emekli olabilecek.

EYT’de 42 yaşında emekli olma imkanı! Borçlanma, başlangıcı geri çeker mi? En az ne kadar maaş bağlanacak? Hangi imkanlar sağlanacak?

Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da bir yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek.

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