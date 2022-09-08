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Haberler Ekonomi Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...

Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Eylül ayında fiyat listeleri güncellendi.Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 600 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. Peki, Eylül ayı en ucuz araba markaları neler? En uygun fiyatlı araba modelleri neler? İşte konu hakkında tüm detaylar...

takvim.com.tr
08.09.2022 19:19 - Son Güncelleme: 08.09.2022 19:19
Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...

En ucuz araba modelleri birçok kişi tarafından merak ediiyor. Araç alacaklar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...

VOLKSWAGEN


Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 644,300 TL

Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -

Fiyat 599,900 TL

Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...

VOLKSWAGEN


Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 490,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 528,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 671,500 TL

Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...

FIAT


EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 399.900 TL

1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli - 440.800 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 528.900 TL

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