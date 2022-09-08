Eylül ayı en uygun, en ucuz araba markaları ve modelleri açıklandı! Araba alacaksanız mutlaka göz atın! Kia, Dacia, Fiat, Renault, Ford...
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Eylül ayında fiyat listeleri güncellendi.Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizine, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 600 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. Peki, Eylül ayı en ucuz araba markaları neler? En uygun fiyatlı araba modelleri neler? İşte konu hakkında tüm detaylar...
08.09.2022 19:19 - Son Güncelleme: 08.09.2022 19:19