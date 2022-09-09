Resmen herkesin dileği kabul oldu! Banka promosyonları artıyor! Öğretmene ek ödeme, 1.400 TL eğitim ödeneği, 3600 ek gösterge müjdeleri peş peşe geldi!

Başta sözleşmeliler olmak üzere çalışanlara yönelik pek çok düzenleme için hazırlıklar devam ediyor. Memur-Sen de kamu görevlilerinin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye iletti. Sözleşmeliye kadrodan öğretim yılına hazırlık ödeneğine enflasyon zammına, banka promosyonlarının güncellenmesine kadar 7 yer alıyor. Kritik toplantı sonrası alınan kararlar merak ediliyor. İşte tüm detaylar...