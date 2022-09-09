Resmen herkesin dileği kabul oldu! Banka promosyonları artıyor! Öğretmene ek ödeme, 1.400 TL eğitim ödeneği, 3600 ek gösterge müjdeleri peş peşe geldi!
3600 ek gösterge yasasının ardından kamudaki sözleşmeliler, geçici işçiler ve taşeron işçilere ilişkin yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürerken, Memur-Sen de memurlara yönelik 7 talebi hükümete iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmede; sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, ek göstergede ilave düzenleme konuları başta olmak üzere; vergi matrahı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ve banka promosyonları ile ilgili taleplerini paylaştı.
Başta sözleşmeliler olmak üzere çalışanlara yönelik pek çok düzenleme için hazırlıklar devam ediyor. Memur-Sen de kamu görevlilerinin taleplerini Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye iletti. Sözleşmeliye kadrodan öğretim yılına hazırlık ödeneğine enflasyon zammına, banka promosyonlarının güncellenmesine kadar 7 yer alıyor. Kritik toplantı sonrası alınan kararlar merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
SÜRELİ-SÜRESİZ AYRIMI OLMASIN
Görüşmede, 6. dönem toplu sözleşme hükmü gereği çalışmalarına başlanacak sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kapsama dahil edilmesi konuşuldu. Geçici personel iken sözleşmeli personel pozisyonlarına geçen (4/C'den 4/B'ye) kamu görevlilerinin hizmet sürelerinin dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi konusu iletildi.
EK GÖSTERGEDE İLAVE DÜZENLEME
Yönetici sınıfındaki şefler başta olmak üzere yükseköğrenim gören kamu görevlilerinin de 3600 ek göstergeden yararlandırılması ve tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması durumunda ek gösterge düzenlemesinin daha kapsayıcı bir nitelikte olacağı ve tam bir reforma dönüşeceği de aktarıldı.
VERGİ MATRAHINA ENFLASYON AYARI
Görüşmede, bu yıl Temmuz'da asgari ücrete yapılan ara zammın çalışanlar açısından memnuniyet sağladığını belirten Yalçın, gelir vergisi matrahlarının 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmasının kamu görevlileri başta olmak üzere çalışanlar açısından gelir kaybını engelleyeceğini ifade etti.