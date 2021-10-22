Sözleşmeliye kadro geliyor! 530 bin memurun gözü bu çalışmada: 3600 ek gösterge...
3600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte sözleşmeli personele de kadro gündeme alınacak. Peki, çalışmalar kapsamında hangi konular öncelikli olarak masada olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme ile gündeme gelen, daha sonra da Başkan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çalışmalar devam ediyor.
3600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte sözleşmeli personele de kadro gündeme alınacak. Bu konuda ilk ipucu toplu sözleşmede verilmişti.
Toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. maddesinde, "Kamu kurumlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.
● Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak.