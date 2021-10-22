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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 5 ayrı formül gündemde! EYT, kısmi emeklilik, sürenin ve primin tamamlanması...

EYT'de 5 ayrı formül gündemde... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. EYT konusu ile ilgili 5 ayrı formül gündeme geldi. İşte EYT'lilerin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

22.10.2021 21:30 - Son Güncelleme: 22.10.2021 21:33
EYT’de 5 ayrı formül gündemde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kısmi emeklilik, sürenin ve primin tamamlanması...

Kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar adını veren sigortalılar, bu günlerde kendileri için bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor.

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EYT’de 5 ayrı formül gündemde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kısmi emeklilik, sürenin ve primin tamamlanması...

Daha önceki yıllarda da sık sık gündeme gelen EYT konusunda henüz kesinleşmiş bir durum yok.

EYT’de 5 ayrı formül gündemde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kısmi emeklilik, sürenin ve primin tamamlanması...

Ancak 5 ayrı formül gündeme geldi:

EYT’de 5 ayrı formül gündemde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kısmi emeklilik, sürenin ve primin tamamlanması...

■ KISMİ EMEKLİLİK: 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri değerlendiriliyor.

EYT’de 5 ayrı formül gündemde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar, kısmi emeklilik, sürenin ve primin tamamlanması...

■ SÜRENİN TAMAMLANMASI: Kadınlarda 20 yıllık, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

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