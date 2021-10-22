Hiç çalışmamış ev hanımları da yararlanabilecek! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! İşte SGK’ya başvuru şartları...

25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik müjdesi geldi ve bu imkandan yararlanmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurunun nasıl yapıldığını merak eder oldu. Ev hanımları erken evlenmiş ve daha önce bir iş yerine çalışmamış olsa da hiç sigortası bulunmasa da bu destekten faydalanabiliyor. En önemli şartlardan biri 25 yıl evli kalmanın yanı sıra diğer şartların neler olduğu da merak ediliyor ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Evlilik kurumuna verilen değer sağlanan diğer desteklerle de taçlandırılıyor. Emekli olabilmenin hayalini kuran vatandaşların merakla sorguladığı tüm bilgileri haberimizde derledik.