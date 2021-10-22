Hiç çalışmamış ev hanımları da yararlanabilecek! 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi! İşte SGK'ya başvuru şartları...
Aile kurumuna önem veren devletten vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor. Evlilik kurumunun devamlılığı büyük önem taşıyor ve 25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik müjdesi gündemde yoğun ilgi görüyor. Daha önce sigortası olmayan ve herhangi bir işte çalışmamış olan kişiler de bu destekten faydalanabiliyor. 25 yıl evli kalmanın dışında diğer başka önemli şartlar da yer alıyor ve bu şartları taşıyanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapabilir. Bu konu özellikle ev hanımlarını çok sevindirdi ve yaşlılık hayatlarını daha refah geçirebilmek için evlilik hakkını elde etmiş olacak. İşte detaylar!
25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik müjdesi geldi ve bu imkandan yararlanmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurunun nasıl yapıldığını merak eder oldu. Ev hanımları erken evlenmiş ve daha önce bir iş yerine çalışmamış olsa da hiç sigortası bulunmasa da bu destekten faydalanabiliyor. En önemli şartlardan biri 25 yıl evli kalmanın yanı sıra diğer şartların neler olduğu da merak ediliyor ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Evlilik kurumuna verilen değer sağlanan diğer desteklerle de taçlandırılıyor. Emekli olabilmenin hayalini kuran vatandaşların merakla sorguladığı tüm bilgileri haberimizde derledik.
Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.
Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.