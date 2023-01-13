Sözleşmelide kadroya geçişte detaylar netleşti! Teklif TBMM'de! AK Parti kritik tarihi duyurdu
Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "sözleşmelilere kadro" ile ilgili detayları açıklıyor... Elitaş, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek." dedi. Peki kadroya geçiş şartları neler? Süreç ne zaman tamamlanacak? Belediyelerde çalışanlar da kapsamda mı? Kimler kapsam dışında bulunuyor? İşte sözleşmeliden kadroya geçişle ilgili detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Elitaş 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.
Elitaş ''Sanatçılarda farklı bir düzenleme vardı, Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' dedi.
Sözleşmeli personel kadro teklifi TBMM'de! Mustafa Elitaş detayları açıkladı: ''28 Kasım 2022'den önce...''
TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş ''Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek'' diye konuştu.
10 SORUDA SÖZLEŞMELİYE KADRO
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesiyle ilgili çalışmalar milyonlarca emekçinin yüzünü güldürdü. Peki düzenlemenin içeriğinde hangi detaylar bulunuyor. İşte 10 soruda sözleşmeliye kadro...
KİMLER KAPSAMDA BULUNUYOR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Bu kişilerin büyük bölümünü öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri oluşturuyor.
Sözleşmeli personel kadro teklifi TBMM'de! Mustafa Elitaş detayları açıkladı: ''28 Kasım 2022'den önce...''
BELEDİYELERDE ÇALIŞANLAR DA KAPSAMDA MI?
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. Bu kapsamda da belediye ve bağlı kuruluşlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşme ile çalıştırılanlar bulunuyor.