Sözleşmelide kadroya geçişte detaylar netleşti! Teklif TBMM’de! AK Parti kritik tarihi duyurdu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Elitaş 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyurdu. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.

Elitaş ''Sanatçılarda farklı bir düzenleme vardı, Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' dedi.

Sözleşmeli personel kadro teklifi TBMM'de! Mustafa Elitaş detayları açıkladı: ''28 Kasım 2022'den önce...''

TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş ''Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek'' diye konuştu.