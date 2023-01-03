Sözleşmeli personel kadroya geçince hangi haklara sahip olacak? Yükselme, harcırah, eş durumundan tayin....
500 bin sözleşmeli personel Başkan Erdoğan'ın kadro müjdesiyle yeni yıla girdi. Memur-Sen sözleşmelilere kadro heyecanını Başkan Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle kutlayacak. Peki sözleşmeliler kadroya geçince hangi haklara sahip olacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Erdoğan sözünü tuttu, 500 bin sözleşmeli yeni yıla kadro sevinciyle girdi. Memur-Sen, sözleşmelilere kadro heyecanını Başkan Erdoğan ve yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı şölenle kutlayacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, atılan bu tarihi adımla çalışanların sözleşmelerinin yenilenmeme ihtimalinin son bulacağını belirterek, "CHP, HDP'li belediyeler geçen yıl 'görünen lüzum üzerine sözleşmeniz yenilenmemiştir' diyerek 1400 sözleşmeli işçiyi çıkardı. Bu keyfi işten çıkarmalar son bulacak" dedi.
3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK
Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, düzenlemeden kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 500 bine yakını yararlanabilecek. Kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kadroya geçirilecek.
SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.
MEMUR-SEN: SEVİNCİ PAYLAŞACAĞIZ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan düzenlemeyle kadrolu, süreli-süresiz sözleşmeli, özel izne tabi şeklinde görev karmaşasının son bulacağını belirterek, "Bugün 500 bine yakın sözleşmelinin sevincini paylaşacağız. CHP, HDP'li belediyelerde çalışan sözleşmelilerin iki satır yazıyla işten çıkarılmalarına tanıklık ettik. Belediyelerin çıkardığı sözleşmeli personelin bir kısmı mahkeme kararıyla işine döndü" dedi. Yalçın, sözleşmelilere yönelik yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumunun da ortadan kalkacağını vurguladı.