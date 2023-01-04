Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu + %25 zam + Refah Payı hesabı! 3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

MEMUR EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI!

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,40 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7'lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,48 zam hakkı elde etti.