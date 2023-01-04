Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu + %25 zam + Refah Payı hesabı! 3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?
Tüm gözler 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumdaydı ve beklenen gün geldi çattı. Emekli ve memurlar için ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyordu. Yeni yılda zam oranları 3 Ocak'ta belli oldu. Peki, 3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı hesabı!
Milyonlarca emekli Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Her sene Ocak ve Tammuz ayında maaşlara zam yapılıyor. 13 milyona yakın emekli enflasyon verileriyle birlikte mevcut maaşının ne kadar zamlanacağı hakkında aramaları hızlandırdı. Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Tüm memur ve emeklilerimiz için maaş artış oranı yüzde 25 olarak uygulanacak." dedi. Peki, 3.500, 3.700, 3.800, 4.000, 4.200, 4.500, 4.700, 5.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2023 emekli zamlı maaş tablosu!
MEMUR EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI!
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 15,40 oldu. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7'lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 16,48 zam hakkı elde etti.
MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni emekli ve memur maaşları!
Başkan Tayyip Erdoğan, tüm memurlara ve emeklilere refah payı müjdesi verdi. Yüzde 15.40'lık SSK-Bağ-Kur emeklisi zammına 9.60, yüzde 16.48'lik memur ve memur emeklisi artışına 8.52 puan ekledi.
Yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 16.48 çıktı. Ancak artış bununla sınırlı kalmadı. Başkan Tayyip Erdoğan beklenen refah payı müjdesini verdi.