Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak 2022?
Öğretmen maaşına 2022 ve 2023 yıllarında gelecek zam merak edilmeye başlandı. Başkan Erdoğan öğretmen maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır." dedi. Başöğretmen maaşları ise 2000 TL artışa geçecek. Peki, zamlı öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak 2022? Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Başkan Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlerle ilgili müjdeleri tek tek duyurdu. Başkan Erdoğan, sözleşmeli öğretmen, uzman öğetmen ve başöğretmenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz." ifadelerine yer verdi. Peki, Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak 2022? Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR, KİMLER OLABİLİR?
10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.
UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? BAŞLKAN ERDOĞAN DUYURDU!
Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI!
1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.