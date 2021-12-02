Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak 2022?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR, KİMLER OLABİLİR?

10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? BAŞLKAN ERDOĞAN DUYURDU!

Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır.