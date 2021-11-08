Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sözleşmeli personele kadro var mı? 530 bin kişiyi yakından ilgilendiriyor…

Kamuda çalışan milyonlarca personel Sözleşmeli memurlara kadro verilecek mi? 4/B sozlesmeli personele kadro son dakika 2021 sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge talimatıyla 530 bin sözleşmeli memurun yüzü güldü ve bu çalışmanın kimleri kapsayacağı kadronun ne zaman verileceği ile ilgili tüm bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar!