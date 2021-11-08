BİM’de Salı indirimleri içinizi ısıtacak! BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım'da evcil hayvan ürünlerinde fırsatlar...

Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan BİM'de bu Salı içinizi ısıtacak sıcacık indirimler sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Kasım fırsatlarında pijama takımından çoraplara, iç çamaşırından saç bakım ürünlerine, güzellik ürünlerinden evcil hayvan seçeneklerine, atıştırmalıklardan kahvaltılık ürünlere kadar pek çok fırsat evlerinize uygun fiyatlarla gelecek. BİM şubelerini ziyaret etmeden önce stoklarla sınırlı olan ürünleri inceleyebilir ve alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.