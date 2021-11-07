Adana'da ciğer resmen karaborsaya düştü! Kilosu 110 liraya çıktı
Adana'da canlı hayvan kesiminin azalmasının ardından ciğer resmen karaborsaya düştü. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.
Kebabın başkenti Adana'da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu.
Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğerde de artış yaşandı. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.
Fiyatı artmasına rağmen ciğer, adeta karaborsaya düştü ve kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişi vermekte buldu. Adana'da sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.
"FİYATLAR ARTMASINA RAĞMEN CİĞER BULUNMUYOR"
Kentte 42 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini söyledi. Aydın, fiyat artışına rağmen ciğer bulunmadığına belirterek, "Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. 'Adana'ya gel, ciğerimi ye' diyoruz ama ciğer yiyemez olduk.