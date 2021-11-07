Adana'da ciğer resmen karaborsaya düştü! Kilosu 110 liraya çıktı

Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi ama ciğer şu anda aldı başını gidiyor. Şu anda 110 TL'ye kadar ulaştı. Ciğer fiyatları artmasına rağmen ciğer bulunmuyor, kısıtlı. Eskiden garibanın yemeğiydi ama şu anda zenginin yemeği oldu" diye konuştu.



