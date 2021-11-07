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Adana'da ciğer resmen karaborsaya düştü! Kilosu 110 liraya çıktı

Adana'da canlı hayvan kesiminin azalmasının ardından ciğer resmen karaborsaya düştü. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.

07.11.2021 10:43 - Son Güncelleme: 07.11.2021 11:31
Adana’da ciğer resmen karaborsaya düştü! Bir ayda 3 kez zam geldi! Kilosu 110 liraya çıktı

Kebabın başkenti Adana'da canlı hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte ciğer sıkıntısı yaşanmaya başladı. Ciğerin karaborsaya düşmesiyle kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişinde buldu.

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Adana’da ciğer resmen karaborsaya düştü! Bir ayda 3 kez zam geldi! Kilosu 110 liraya çıktı

Kentte günlük küçük ve büyükbaş hayvan kesiminin azalmasıyla birlikte birçok sakatat ürününde olduğu gibi ciğerde de artış yaşandı. Kuzu ciğerine bir ayda üç kez zam gelirken, kilogram fiyatı 110 liraya ulaştı.

Adana’da ciğer resmen karaborsaya düştü! Bir ayda 3 kez zam geldi! Kilosu 110 liraya çıktı

Fiyatı artmasına rağmen ciğer, adeta karaborsaya düştü ve kentteki bazı kebapçılar, çareyi çevre illerden ciğer siparişi vermekte buldu. Adana'da sabah kahvaltısından itibaren gün boyu tüketilen ciğerde sıkıntı çekildiğini belirten esnaf, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

Adana’da ciğer resmen karaborsaya düştü! Bir ayda 3 kez zam geldi! Kilosu 110 liraya çıktı

"FİYATLAR ARTMASINA RAĞMEN CİĞER BULUNMUYOR"
Kentte 42 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, ciğerin artık lüks tüketime girdiğini söyledi. Aydın, fiyat artışına rağmen ciğer bulunmadığına belirterek, "Ciğer fiyatı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. 'Adana'ya gel, ciğerimi ye' diyoruz ama ciğer yiyemez olduk.

Adana’da ciğer resmen karaborsaya düştü! Bir ayda 3 kez zam geldi! Kilosu 110 liraya çıktı

Eskiden ciğer kullanılan bir şey değildi ama ciğer şu anda aldı başını gidiyor. Şu anda 110 TL'ye kadar ulaştı. Ciğer fiyatları artmasına rağmen ciğer bulunmuyor, kısıtlı. Eskiden garibanın yemeğiydi ama şu anda zenginin yemeği oldu" diye konuştu.

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